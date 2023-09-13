Kadınlar Basketbol Süper Ligi start alıyor
Spor Servisi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon bugün başlıyor. Ligde bu sezon 8 şehirden 15 takım mücadele edecek. Geçen sezon depremlerden dolayı ligden çekilen Hatay Büyükşehir Belediyespor’un lige tekrar dönmesiyle takım sayısı 15’e yükseldi. Her hafta bir takımın "bay" geçeceği ligde ilk 8’e giren takımlar play-off bileti alacak. Son iki takım ise küme düşecek.
BUGÜNÜN PROGRAMI
17.00 Antalya Toroslar Basketbol - Nesibe Aydın
18.30 Mersin - Fenerbahçe
19.00 Beşiktaş - İlkem Yapı Tarsusspor
20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Emlak Konut