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Kadınlar Basketbol Süper Ligi start alıyor

Spor
  • 13.09.2023 06:00
  • Giriş: 13.09.2023 06:00
  • Güncelleme: 13.09.2023 08:37
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi start alıyor
Fotoğraf: DHA

Spor Servisi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon bugün başlıyor. Ligde bu sezon 8 şehirden 15 takım mücadele edecek. Geçen sezon depremlerden dolayı ligden çekilen Hatay Büyükşehir Belediyespor’un lige tekrar dönmesiyle takım sayısı 15’e yükseldi. Her hafta bir takımın "bay" geçeceği ligde ilk 8’e giren takımlar play-off bileti alacak. Son iki takım ise küme düşecek.

BUGÜNÜN PROGRAMI

17.00 Antalya Toroslar Basketbol - Nesibe Aydın

18.30 Mersin - Fenerbahçe

19.00 Beşiktaş - İlkem Yapı Tarsusspor

20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Emlak Konut

Kadın basketbolunda Süper Lig, 8 şehrin takımıyla oynanacak
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