Kadınlar daima iktidarın hedefinde

Ülke 25 Kasım’ı her gün en az bir kadının erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdiği bir ortamda karşılıyor. Eşitlik İçin Kadın Platformu Gönüllüsü, Avukat Ayata ile iktidarın hedefindeki yasaları konuştuk.

Hatice BÜLBÜL

“Yasalara dokunma, uygula” bir süredir kadın hakları alanında mücadele eden örgütlerin en sık sesledikleri slogan haline geldi. Kadın haklarına, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yasa maddelerine karşı son yıllarda giderek dozajını arttıran yoğun bir saldırı söz konusu. Yasalara saldırıları, yapılmak istenenleri ve kadınların mücadelesini, 4-5-6 Kasım günleri 26’ncı kez İzmir’de yapılan Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’na katılan Eşitlik İçin Kadın Platformu Gönüllüsü, Avukat Gökçeçiçek Ayata ile konuştuk.

Kadınlar, kendileriyle ilgili yasaların uygulamasındaki sorunlarla mücadele ederken son zamanlarda mevcut yasaların ortadan kaldırılmamasının derdine düştüler…

Önce belki İstanbul Sözleşmesi’yle başlamak gerekir. İstanbul Sözleşmesi bildiğiniz gibi kadına karşı şiddetle ilgili uluslararası alandaki en kapsamlı ve en yeni sözleşmeydi. İstanbul Sözleşmesi’nden tek kişinin kararıyla hukuksuz şekilde çıkıldı, üstelik Danıştay eliyle de bu hukuksuzluk onaylanmış oldu. Bu tabii topluma bir mesaj verdi. Verdiği mesajı da aslında Pınar Gültekin davasında, Pınar Gültekin’in katili de dile getirmişti o duruşmada, “İyi ki İstanbul Sözleşmesi’nden çıktık” diye. Sadece İstanbul Sözleşmesi değil tabii, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW), Çocuk cinsel istismarının ortadan kaldırılmasıyla ilgili Lanzarote sözleşmelerine yönelik de birtakım saldırılar söz konusu. İktidar zaten kendi eliyle her gün neredeyse Anayasa’yı ihlal ediyor. Anayasa’ya uymayan bir iktidarın, Anayasa yapma yetkisi yok. Böyle bir noktada durmak ve tartışmaksızın, müzakere etmeksizin bu sürece hayır demek lazım.

Yine, Medeni Kanun’la ilgili ve nafaka ile ilgili yürütülen bir süreç var. Onda da gene genel seçimler öncesinde Bekir Bozdağ, nafakanın süreye bağlanmasını bir seçim vaadi olarak sunmuştu. Orada da yapılmak istenen, yoksulluk nafakası denen, yoksulluğa düşecek olan eşlerden hangisiyse ona bağlanan nafaka.

Boşanmanın hızlandırılması gibi maddeler, -kavram olarak kulağa hoş gelse de- kadınların haklarından neler götürecek, kadınlar için ne tür sorunlar yaşatacak?

Yapılmak istenen şu aslında. Boşanma kararının hemen verilmesi ama bunun dışında boşanmayla bağlantılı diğer konuların farklı davalara yayılması ve farklı bir sürece yayılması. Kadınların hukuki bilgiye erişiminin ve kamusal hayata erişiminin zorluğu da düşünüldüğünde aslında kadınlar süreç içerisinde ya bunların bir kısmından veya hepsinden ya da boşanmaktan vazgeçecek ve daha çok şiddete daha çok eşitsizliğe tamam demek zorunda kalacak.

Bugün iktidarın hedef aldığı, altının boşaltıldığı temel meselelerden biri de laiklik...

Karma eğitime karşı duruş 4+4+4 ile kız çocuklarının okuldan koparılması, çocuk yaşta zorla evlendirilmelerin artırılması, bunların hepsi aslında hem eşitlikle hem laiklikle bağlantılı düzenlemelerdi. Türkiye’deki kadınlar da laikliğin kadın hakları ve eşitlik açısından ne kadar kıymetli olduğunun farkındalar ve bu yüzden de aslında laiklik ilkesinin ne kadar yaşamsal olduğunu bildiğimiz için sahip çıkıyoruz ve vazgeçmiyoruz tabii ki laiklik ilkesinden. Son yapılan ÇEDES protokolü de mesela bunlardan bir tanesi. Çıkartılan mescit yönetmeliği de gene laiklik ilkesine aykırı bir yönetmelik.

Sorunun bir başka yanı da uygulamadaki cinsiyetçi bakış açısı. Ne deliller ne de şiddete, tacize uğrayan kadının söyledikleri dikkate alınıyor. Bu da hukuk sistemine olan güveni giderek ortadan kaldırıyor.

Yargı uygulamaları cinsiyetçiydi ama tabii cinsiyetçi derken kadın aleyhine bir cinsiyetçilikten bahsediyorum elbette ki giderek bu söylemler, uygulamalar, pratikler nedeniyle daha korkusuz olmaya başladı. Sanık haklarını koruma adı altında her seferinde etkin soruşturma yapmaktan kaçıp sanığı nasıl koruyacağınızın, bu işten nasıl yırtabileceğinin yollarını arıyorsanız, öldürülen kişi bir kadınsa veya yaralanan bir kadınsa, orada artık tabii hukukun hukuk güvenliğinin kaldığından bahsetmek mümkün değil bu ülkedeki kadınlar ve kız çocukları için.

Aslında dile getirdiğiniz bu sorunlar ve diğerleri için yasaların uygulanmasını, kadına yönelik şiddetin önlenmesini sağlayacak her türlü tedbirin alınmasını da içeren bütüncül bir kadın politikası yürütülmesi gerekiyor. Devletin böyle bir derdinin olmadığı ortada. O halde kadınlar ne yapmalı, yola nasıl devam etmeli?

Bir kere ‘Yasalara dokunma, uygula’ demeye devam edeceğiz. Mücadele etmeye ve kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğimiz noktasında durmaya devam etmeliyiz. Bununla birlikte, kadınlar zaten bunu yapıyorlar, mümkün olduğunca geniş ittifaklarla, platformlarla birlikte mücadele ederek hem umudumuz hem gerçekçiliğimizle bir arada mücadelenin yeni yollarını, yeni formlarını ama eski ruhuyla da birlikte, bu yıllara kadar yaptığımız mücadeleyi, olanları görerek ama umudumuzu da yitirmeden, ordan güç alarak mücadeleye devam etmek durumundayız. Bu ülkede yaşıyoruz ve haklarımızdan, hayatlarımızdan, hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz diyorsak, hep birlikte dayanışmaya ve mücadeleye de devam edeceğiz.