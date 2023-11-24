Karanlığa karşı ayaktayız

Haber Merkezi

Sol Feminist Hareket, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için açıklama yaptı. “Haklarımız ve yaşamlarımız için, kadınlar karanlığa karşı ayakta! 25 Kasım'da dört bir yanda sokaklardayız” başlığıyla yapılan açıklamada kadınlar sokaklara, meydanlara çağırıldı.

“Bu karanlığı kadınlar yırtacak; laik, özgür, eşit, şiddetsiz bir ülkeyi yeniden kuracak” denilen açıklamada, “Her güne erkekler tarafından katledilen, yüksekten düştü deyip öldürülen, şiddete uğrayan kadınların, istismar edilen çocukların, nefret suçlarına maruz kalan LGBTİ+’ların haberleriyle başlıyoruz. Münferit olduğuna, kadının kışkırttığına, bir anlık hezeyan olduğuna inanmamızı istiyorlar. Karma eğitime yönelik hamlelerle, anayasa tartışmalarıyla, İstanbul Sözleşmesi’nin hukuksuzca feshedilmesiyle, 6284’e yapılan saldırıyla, medeni hukuku yok saymayla, fetvalarla iktidar bir karabasan gibi üzerimizde…” ifadeleri yer aldı.

“Karanlığa teslim olmayacağız, karanlığa karşı ayaktayız” denilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi: “Bu karanlık, kadın ve emek düşmanı, cinsiyetçi, ayrımcı, homofobik sömürü düzeninizin yarattığı her türlü şiddete karşı, kadınlar barikatın en önünde. İnşa etmeyi düşlediğiniz siyasal islamcı faşizm karşısında kadınlar var.”