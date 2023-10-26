Kadınlar yine hedef

Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile hazırlanan ‘‘Türkiye’de Siyasette Kadınlara Yönelik Şiddet Araştırması’’ Ankara’da tanıtıldı.

Siyasette kadınlara yönelik şiddetin nedenleri ve sonuçları konusunda önemli bulguların elde edildiği araştırma kamuoyuna sunuldu. Etkinlikte konuşan UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, ‘‘Siyasette kadınlara yönelik şiddet, yaygın bir insan hakları ihlali ve kadınların siyasi hayata tam, eşit ve etkin katılımının önünde önemli bir engeldir” ifadelerini kullandı.