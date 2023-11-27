Kadınlardan hak talebi

Ahin ASLAN

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) dün İstanbul Kadıköy’de bir araya gelerek eylem yaptı. Süreyya Operası önünden Kadıköy İskele Meydanı’na yürüyen kadınlar, “ Kadınlar için 6284”, “Kadınlar işe çocuklar kreşe” sloganları attılar.

Yürüyüşün ardından konuşan KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dün yayımlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” genelgesine ilişkin açıklama yaptı.

Ataselim, açıklamasında "25 Kasım olunca kadına yönelik şiddetle ilgili genelge çıkarma vakti gelmiş Cumhurbaşkanlığının. Bizler kaç genelge gördük zaten uygulamada yok olan" dedi.

Ataselim, şunları söyledi: “25 Kasım olunca kadına yönelik şiddetle ilgili genelge çıkarma vakti gelmiş Cumhurbaşkanlığının. Bizler kaç genelge gördük zaten uygulamada yok olan. O genelgeleri de yine uygulatmaya çalışan bizler olduk. Şimdi bir de 2006’da yayınlanan töre ve namus cinayetlerini önlemeye ilişkin kapsamlı genelgeyi bile kaldırdılar. Cumhurbaşkanı 25 Kasım’da bir konuşma yapmış. Buradan sesleniyorum: Ne oldu cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı çektim dedin, 6284 kaldırılsın diyenlerle ittifak yaptın. Şimdi 6284’ü kaldıracağız diyemedin değil mi? Sana bu cesareti asla vermeyeceğiz. Nafakaya, Medeni Kanuna, Anayasaya dokundurtmayacağız, 6284’e el sürdürmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesine mutlaka kavuşacağız.”