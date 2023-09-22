Kadınlardan kısa filmler

Buse İlkin YERLİ

Kadıköy Belediyesi, 5’incisi düzenlenen Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali kapsamında Türkiye'den ve dünyadan kadın yönetmenlerin kısa filmlerine ev sahipliği yapacak.

22, 23 ve 24 Eylül'de Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek festival, bugün saat 14.00’te Genç Bakış’la başlayacak. Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki atölye/workshop çalışmalarının yanı sıra, Alice Guy'ın 1898-1907 arasında çektiği 13 kısa filmden oluşan belgeselin gösterimi yapılacak. 40’dan fazla filmin yer aldığı festivalde yazar Ayfer Tunç ve kadın komedyenler Deniz Özturhan ve Hande Yögen ile söyleşiler de var. Ödül töreni 24 Eylül saat 21.00’de.