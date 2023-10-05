Kadınların eğitiminde tekrar sınıfta kaldık

TÜİK’in verileri, fırsat eşitsizliğini gözler önüne serdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kadınların eğitim süresinin düşük olması dikkat çekti.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün Muhtemel Eğitim Süresi (MES) verilerini açıkladı. Ülkede ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre, 2022 yılında 18,2 yıl olarak belirlendi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekerek “Toplumsal cinsiyet eşitliği, kız çocuklarının gelişmesi, güçlendirilmesi ve özgürleşmesi açısından çok önemli” dedi.

URFA İLK SIRADA

TÜİK verilerine göre, il düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi, 20,3 yıl ile İstanbul’da gerçekleşti. Bunu Karabük, Ankara, Bayburt ve Rize izledi. Muhtemel eğitim süresi en düşük olan iller, 15,2 yıl ile Urfa ve Muş olurken bu illeri Şırnak, Ağrı ve Mardin takip etti. Muhtemel eğitim süresi, 2022 yılında kadınlar için 18,3 yıl, erkekler için 18,1 yıl oldu. Her iki cinsiyette de en yüksek muhtemel eğitim süresi değeri İstanbul’da gerçekleşti. Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu il Ağrı olurken kadınlarda da Urfa ilk sırada yer aldı.

BirGün’e değerlendirmede bulunan Kurul eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekerek, “Bu hedef MEB tarafından piyasa koşullarına ve iktidarın erkek egemen politikalarına terkedilmiştir. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği kız çocuklarının gelişmesi, güçlendirilmesi ve özgürleşmesi açısından çok önemli iken, Milli Eğitim Bakanlığı bu politikayı İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek toplumsal cinsiyet kalıplarına uygun bir nesil yetiştirme hedefine doğru değiştirdi” dedi. Kurul şöyle devam etti: “Siirt, Bitlis ve Şanlıurfa’nın kamunun, tarikat ve cemaatlerin verdiği güçle cinsiyet eşitliğinin en çok zedelendiği kentlerden olmaları, kız çocuklarının geleceği açısından büyük bir sorun oluşturacaktır. Bu kentlerde toplumsal muhalefet, emek ve meslek örgütleri diğer kentlere oranla daha büyük baskı altındadır. Bölgeler ve aynı bölge içinde kentler arası eşitsizlikler, demokrasi geriletildiğinde daha da derinleşmektedir. Şırnak, Bitlis ve Şanlıurfa’da yoksulluk ve sefaletin, işsizliğin geldiği düzeye, okul terk oranlarına, okullaşma oranlarını yaşa göre ortaya koyarak görülen eğitim süresinin neden düştüğünü açıklamak daha uygun. Okuldan erken ayrılma, okulu terk etme, okul devamsızlığı birbirini etkileyen konular.”

KADINLARDA SÜRE DÜŞTÜ