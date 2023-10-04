MEB, öğretmenin yetkisine göz dikti

MEB Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkçe, edebiyat ve yabancı dil dersleri sınavlarının not baremlerini belirledi. Eğitimciler, “Devlet okullarında uygulanması zor bir karara imza atıldı” diyerek kararın özel okullara yönelimi artıracağını savundu.

Mustafa BİLDİRCİN

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yetki sınırlarını aşarak, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerine yönelik sınavların yazılı ve uygulamalı bölümlerinin not ağırlıklarını belirlediği bildirildi. Kararın alanın gerçekliklerinden kopuk olduğunu belirten Eğitimci Özgür Bozdoğan, “Bu dağılımın okullarda uygulanma koşulları yok, öğretmenleri ve öğrencileri çok zorlayacak bir karar alındı” dedi.

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Yazılı ve Uygulamalı Sınavlara Yönelik Sıkça Sorulan Sorular” başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, çok sayıda soruya yanıt verilirken tepki çeken bir uygulamaya da imza atıldı.

YETKİ OKUL YÖNETİMİNDE

Öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin görevleri arasında bulunan Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerinin yazılı ve uygulamalı bölümlerinin ağırlıklarının, müdürlük tarafından belirlendiği öğrenildi. Müdürlük, uygulamalı sınavların dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacağını, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavların ayrı ayrı puanlanacağını bildirdi. Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanlarının, yazılı sınavın yüzde 50’si, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavlarının ortalamasının da yüzde 50’si alınarak hesaplanacağı kaydedildi. Türk Dili ve Edebiyatı dersinin sınav puanlarının ise yazılı sınavın yüzde 70’i, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavlarının da yüzde 30’u alınarak hesaplanacağı belirtildi.

ÖZELE YÖNLENDİRME

Kararı BirGün’e değerlendiren Eğitimci Özgür Bozdoğan, şunları söyledi:

“Alanın kendi gerçekliğinden çok kopuk bir karar. Okullarda uygulanma koşulu da yok. Üstelik bunu bir karar değil, açıklama yazısının içine yedirilmiş bir duyuru olarak görebiliriz. Bu kararı, öğrencileri özel okullara doğru yönlendiren yeni bir karar olarak değerlendirebiliriz. Bakanlığın bu konuyla ilgili bir düzenleme yapması lazım.”