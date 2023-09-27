MEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama

MEB, 6. sınır ve 9. sınıflarda yapılacak ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama yayımladı. Buna göre, ortak sınavlarda bu sene çoktan seçmeli sorular yer alacak. Önümüzdeki yıllardan itibaren ise açık uçlu sorular da sorulabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6. sınıf ve 9. sınıflar için yapılacak ortak sınavlara ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. MEB, bu öğretim yılına mahsus olmak üzere il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulacağını açıkladı.



'Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra' bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

İKİ AŞAMADA YAPILACAK



Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak.



Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.

SINAVLAR ARALIK'TA

Bakanlık tarafından, ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için ortak sınav tarihi 26 Aralık Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için ortak sınav tarihi ise 27 Aralık Çarşamba olarak belirlendi.