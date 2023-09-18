Kaftancıoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na yüklenen İYİ Partili Bilge Yılmaz'a yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim yenilgisi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlayan İYİ Partili Bilge Yılmaz'a, "Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun’ parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum" cevabını verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim yenilgisi üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'a yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kaftancıoğlu, "Görev alsaydı ekonominin düzlüğe çıkması konusunda büyük katkıları olacağına inandığım Bilge Hoca, tanıdığım kadarıyla elinde somut bir veri olmadan yorum yapmayacak bir nosyondan geliyor" dedi.

Kaftancıoğlu, şunları söyledi: "Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun’ parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum."

Görev alsaydı ekonominin düzlüğe çıkması konusunda büyük katkıları olacağına inandığım Bilge Hoca, tanıdığım kadarıyla elinde somut bir veri olmadan yorum yapmayacak bir nosyondan geliyor.

Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun’… https://t.co/wZodECJZIA — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) September 18, 2023

BİLGE YILMAZ NE SÖYLEMİŞTİ?

Bilge Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

Yılmaz, açıklamalarında şunları söylemişti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti’ye adeta hediye edildi.

Benzer stratejileri uygulayıp farklı sonuçlar beklemeyi bırakmalıyız. Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu’nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır."