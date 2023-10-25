Kaftancıoğlu'ndan Yerlikaya'ya: Sizden önceki, koltuğunda armut mu topluyormuş?

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın 'Çember Operasyonu' paylaşımına verdiği yanıtla Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştirdi. Kaftancıoğlu, “Sizden önceki koltuğunda armut mu topluyormuş?” dedi.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 'operasyon' paylaşımı üzerinden eski bakan Süleyman Soylu'yu eleştirdi.

Kaftancıoğlu, “Sizden önceki koltuğunda armut mu topluyormuş?” dedi.

Bakan Yerlikaya, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çember Operasyonu'ndan rakamlar verdi.

Baskınlara ilişkin bir video paylaşan Yerlikaya, "81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan 'Çember Operasyonlarında' arama kaydı bulunan 4173 firari yakalandı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya paylaşımında şunları yazdı:

"Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz.

Yakalanan şahıslardan 2 ’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,

26’sının 5 ile 10 yıl arasında arandığı,

4145’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Sizden önceki koltuğunda armut mu topluyormuş? Haksız ve hadsiz yere bana/insanlara saldırmaktan asıl görevine zaman bulamamış anlaşılan…" notunu düştü.