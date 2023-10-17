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Kaftancıoğlu: Vatandaşlara açtığım tüm davaları çekeceğim

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yurttaşlara açtığı tüm davaları geri çekeceğini açıkladı.

Güncel
  • 17.10.2023 10:31
  • Giriş: 17.10.2023 10:31
  • Güncelleme: 17.10.2023 10:41
Kaynak: Haber Merkezi
Kaftancıoğlu: Vatandaşlara açtığım tüm davaları çekeceğim

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yargı sisteminin sadece kendisine açılan davalarda değil kendisinin şikâyetçi olduğu davalarda da ayrımcılık yaptığını belirterek yurttaşlara açtığı bütün davaları geri alacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Açtığım davaların ise çoğuna yakını reddedilmiş, kalanlara ise en erken 6 aya gün verilmiş. Kabul edilen davalar çoğunlukla iktidarın kutuplaştırma ve hedef göstermelerinin gazına gelerek, sonradan pişman olduklarını söyledikleri paylaşımları yapan vatandaşlar" ifadelerine yer verdi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

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