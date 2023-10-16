CHP Sözcüsü Öztrak'tan Özgür Özel'e yanıt: En iyi kendisinin bilmesi gerekir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yaklaşan CHP kongresine değinen Öztrak, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilişkin konuşmasına da yanıt verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, yaklaşan kurultay süreci ve yerel seçimler, İsrail-Filistin çatışması ve BirGün'ün gündem yaratan haberine ilişkin açıklamalarda bulundu.

4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultay için "Ülkemizi ikinci yüzyılda yeniden lider ülke yapma, birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme azmimizi taçlandıracak" diyen Öztrak, yerel seçimlere yönelik ise "CHP, önümüzdeki yerel seçimlerden, 2019’dakinden çok daha büyük bir zaferle çıkacaktır" iddiasında bulundu.

"EN İYİ SAYIN ÖZEL'İN BİLMESİ GEREKİR"

CHP Sözcüsü Öztrak, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım" sözlerini eleştirmesine de yanıt verdi. Öztrak, Özel'in "Daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum" sözlerine şu cevabı verdi:

"Genel Başkanımızın kastettiği parti disiplinidir. Kurultaydan sonra partide kaosa yol açabilecek açıklamalara izin verilmemesi hususunun partinin kurumsal yapısını korumaya dönük olduğu partilerimiz tarafından anlaşılmıştır. Bunu en iyi bilmesi gereken sayın Özel'dir. Disiplinin olmadığı hiçbir örgütün ayakta kalamayacağını en iyi sayın Özel'in bilmesi gferekir."

BirGün yazarı Timur Soykan'ın yargıdaki rüşvet çarkını bir başsavcının HSK'ye gönderdiği mektup üzerinden alttığı ve önce erişime engellenen ardından içerikten çıkarma kararı verilen haberinden de bahseden Öztrak, şöyle konuştu:

"İstanbul’da bir başsavcı, HSK’ya gönderdiği yazıyla adliyelerde dönen işleri anlatıyor. Yargı mensuplarının devletten alacağı varmış gibi, rüşvet, iş takibi, aracılık çarklarına nasıl girdiğini,

dosya dosya sıralıyor. Yargı içinde oluşan çetecikleri tek tek ortaya koyuyor. Yarın grup toplantısında genel başkanımız bunları tek tek milletimizin dikkatine sunacak."