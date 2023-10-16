Özgür Özel'den, Kılıçdaroğlu'nun "Partiden ayırırım" sözlerine eleştiri

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım" sözlerini eleştirdi. Özel, "Daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Özgür Özel burada basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi ile kendi ekibi arasından bir fark olduğunu belirten Özel, "Genel Başkanımızın ekibinde de bizim ekibimizde de geçmişte uzun dönemler partiye hizmet etmiş, çok değerli, deneyimli büyüklerimiz var. Arada bir fark var. Genel Başkanımızın ekibindeki uzun süredir birlikte görev yaptığı deneyimli arkadaşlar 'Genel Başkan da devam edecek, biz de devam edeceğiz' diyorlar. Bizim ekibimizdeki kıdemli arkadaşlar ise 'Değişim bizden başlar' diyorlar. 'Hiçbir göreve talip değiliz, genç kadroların yanındayız, arkasındayız' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Bizim Parti Meclisi listelerimize, yönetim listelerimize baktığımızda şunu göreceksiniz; milletvekili grubundan, PM grubundan genç, dinamik yüzler, çok sayıda kadın ve baktığınızda CHP örgütünü göreceksiniz. CHP örgütünün önerdiği isimleri göreceksiniz."

"İTİRAZIMIN TÜZÜĞÜN BİR KEZ DAHA ERTELENMESİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün tüzük değişikliği ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Özel, "Dünden itibaren bir tartışma var. Tüzük değişikliği ne olacak, tüzük meselesine nasıl bakıyorsunuz? Elimde tuttuğum Tutum Belgesi, genç ekibimizin dünyadaki sosyal demokrat partileri doğru tahlil eden, CHP'nin altı okunu tarihsel gerekliliği ile sahiplenen, olgusal tutarlılığı ile benimseyen ve bugün aşındırmadan genişleyen anlayışla partinin ve Türkiye'nin sorunlarına nasıl baktığımızı ifade ettik" diye konuştu.

"Bu belgenin ilerleyen sayfalarında tüzük değişikliği önerilerimiz var. Bu önerileri kimi ilçe başkanlıklarından, kimi il başkanlığından gelen örgütü çok iyi bilen arkadaşlarımız yazdılar" diyen Özel, şunları söyledi:

"Genel Merkez tüzük değişikliğini erteledi, yetiştiremedi ve şimdi kurultaydan 3 hafta sonraya bıraktı. Dün Genel Başkanımız bazı ifadeler kullandı tüzükle ilgili, yüzde 80'i bunun içinde var. Biz kimseye bizim belgemizden kopyaladınız demeyiz çünkü bizim olsun diye değil, örgütün olsun diye önerdik. Genel başkan olduğum takdirde, genel başkanın üyeler tarafından seçilmediği son seçim olacak. Birinci madde bu; 'CHP Genel Başkanı'nı bütün üyeler seçecek.' Genel Başkanımızın kullandığı ifadeler içinde bizim önerimizin içinde olan ve kendilerinin benimsediği her şeyde ortaklaşıyoruz. İtiraz ettiğimiz şey tüzüğün bir kez daha ertelenmesi."

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım" sözlerini eleştiren Özel, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan diyor ki 'Kurultayı yapacağız, ondan sonra konuşanı kapının önüne koyacağım.' Birincisi kurultaydan sonra kimin genel başkan olacağına CHP'nin üyeleri, CHP'nin üyelerinin yetkilendirdiği delegeleri karar verecek. Kurultaydan sonra tek sesliliğe ihtiyaç var, bunu zaten bütün delegelerimiz sağlayacak. Bir genel başkan seçecekler, onun arkasında siyaset yapmak parti ahlakının gereğidir. Ama daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum."