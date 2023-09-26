Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş Elbistan'da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Elbistan ilçesinde gerçekleşen depremin saati ise 10:14 olarak açıklandı.
AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2023
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-09-26
Saat:10:14:40 TSİ
Enlem:38.359 N
Boylam:37.427 E
Derinlik:7 km
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