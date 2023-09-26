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Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş Elbistan'da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 26.09.2023 10:28
  • Giriş: 26.09.2023 10:28
  • Güncelleme: 26.09.2023 10:32
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elbistan ilçesinde gerçekleşen depremin saati ise 10:14 olarak açıklandı.

AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.  

AFAD duyurdu: Malatyada 3.7 büyüklüğünde deprem
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