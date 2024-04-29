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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina çöktü

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki katlı boş bir bina kendiliğinden çöktü.

Güncel
  • 29.04.2024 20:35
  • Giriş: 29.04.2024 20:35
  • Güncelleme: 29.04.2024 20:39
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina çöktü
AA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi 25. Sokak'taki iki katlı binada göçük meydana geldi.

AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince enkaz alanında çalışma başlatıldı. 

Güvenlik güçleri binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bölgede tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması yapılıyor.

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