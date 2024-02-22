Kahramanmaraş'ta bir şahıs, oğlunu öldürüp intihar etti
Kahramanmaraş'ta, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldüren Derviş Nebi Köse, aynı silahla intihar etti.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Derviş Nebi Köse ile 25 yaşındaki oğlu Oğuz Kağan Köse arasında Pınarbaşı Mahallesi Şamil Sokak'taki evlerinde tartışma yaşandı.
Tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine baba Köse, oğlunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Ağır yaralanan baba ve oğul, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını yitirdi.