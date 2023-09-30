Kahramanmaraş’ta iki halk otobüsü çarpıştı: 9 yaralı
Kahramanmaraş'ta merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, saat 14.30 sıralarında M.D. yönetimindeki halk otobüsü ile B.B. yönetimindeki özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile sürücülerden M.D. ile her iki araçtaki 8 yolcu yaralandı.
Kahramanmaraş'ta iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü ile B.B. yönetimindeki özel halk otobüsü, çarpıştı.
Kazada, sürücülerden M.D. ile her iki araçtaki 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza yerine gelen polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu özel halk otobüsü şoförü B.B., “Aniden çıktı. Beni görmedi herhalde telefonla görüşüyordu” dedi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.