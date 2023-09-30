Kahramanmaraş’ta iki halk otobüsü çarpıştı: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ta merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, saat 14.30 sıralarında M.D. yönetimindeki halk otobüsü ile B.B. yönetimindeki özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile sürücülerden M.D. ile her iki araçtaki 8 yolcu yaralandı.

Güncel 30.09.2023 16:11 Giriş: 30.09.2023 16:11

Güncelleme: 30.09.2023 16:18 Kaynak: DHA

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