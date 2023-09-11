Kalamış'ta “Dünyanın En Uzun Langırtı” rekorunu kırma denemesi yapılacak

Dünyanın en uzun langırtı rekorunun sahibi 137 metre ile Çin'de bir ekibe ait. Ancak 23 Eylül Cumartesi günü Kalamış Atatürk Parkı’nda “Der Bremer” ile Türkiye’de bir ilk gerçekleşecek.

18 yaş üstü herkesin izleyici veya katılımcı olarak ücretsiz katılabileceği etkinlikte, Guiness Rekorlar Kitabı’ndan gelecek resmi hakem gözetiminde 150 metre ile “Dünyanın En Uzun Langırtı” rekorunu kırma denemesi yapılacak.

Gün boyu Der Bremer usulü aktiviteler ve konserlerle festival havasında geçecek etkinlikte kapılar 14.00’da açılacak. Etkinlik alanında insan boyutunda kurulacak langırt sahasında katılımcılar kendi ekiplerini kurup maç yapabilecek ya da hedef oyunu ile vakit geçirebilecekler.

Akşama doğru yüzlerce kişi ile birlikte gerçekleştirilecek rekor denemesi sonrası ise yeni nesil R&B ve Hip Hop dalında alternatif çalışmalarıyla bilinen Tanerman ve Türk rap müziğinin son dönemdeki popüler isimlerinden Anıl Piyancı’nın canlı performansları ile devam edecek.



Günün anısına, langırt rekorunda yer alacak yüzlerce kişinin imzasını atacağı dev bir langırt oyuncusu heykeli ise parkta yerini alacak.