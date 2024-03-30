Kale’de gedik açılması imkânsız!

İlerici-seküler kesimlerin “kale”si İzmir’de asıl merak edilen CHP’nin adayı Tugay’ın alacağı oy oranı. AKP’nin adayı Dağ, tüm takıyyesine rağmen samimi bulunmuyor. İzmirliler, parti logosunu kullanmayan, barlara-meyhanelere giderek pozlar veren Dağ’ı kabul görmüş değil.

Aycan KARADAĞ

Beş milyon nüfuslu ülkenin üçüncü büyük kentinde sonucu belli seçim yaşanacak olsa da asıl merak edilen konu CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın alacağı oy oranı. İlerici, seküler güçlerin kalesi konumundaki kenti almak isteyen AKP’nin tüm yığınağına rağmen 2004’ten bu yana kenti yöneten CHP’nin hedefi 2019’daki başarıyı korumak.

Beş yıl önceki yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir ve 24 ilçeyi CHP kazanmıştı, 4 ilçeyi AKP, 1 ilçeyi İyi Parti ve 1 ilçeyi MHP almıştı. Ana muhalefet partisinin domine ettiği kentte bu “başarı”nın muhafaza edilmesi en büyük hedef. Zor ama imkânsız değil.

BÜYÜK DEĞİŞİMİN ETKİLERİ

Bunun en büyük nedeni değişimin sürecinin en çok İzmir’de yaşanmış olması. Büyükşehir ve 26 ilçede belediye başkan adayları değişti. Kentte Dikili, Seferihisar, Efes Selçuk ve Karaburun belediye başkanlarını tekrar aday gösterildi. Ve haliyle bu değişim süreci oldukça sancılı geçti.

Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere, aday gösterilmeyen ilçe belediye başkanları tabloyu etkiledi. Öyle ki Soyer ve diğer aday gösterilmeyen başkanları, aday tanıtım toplantılarına katılmadılar. İlçelerde ise gösterilen kimi adaylar da tartışmaya neden oldu.

Ancak her şeye rağmen tartışmalar sandık yaklaşınca giderildi, parti seçim kampanya sürecini toparladı. Çiğli, Karaburun, Güzelbahçe, Çeşme ve Dikili’deki tartışmalar bir şekilde tatlıya bağlandı.

Yeniden aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanı Tunç Soyer ile Merkez arasındaki “küskünlük” tam olarak giderilmemiş olsa da seçmenin bu tartışmaları geride bırakarak sandığa gitmesi bekleniyor.

Büyükşehir’de Başkan Adayı Cemil Tugay, AKP’nin Adayı Hamza Dağ’ın bir hayli önünde. İyi Parti’nin adayı Ümit Özlale ile DEM Parti’nin adayları Akın Birdal ve Türkan Aslan’ın alacağı oy oranlarının aradaki farkı kapatması zor.

Bornova, Balçova, Çeşme, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere, Ödemiş, Urla, Seferihisar’da CHP’nin sıkıntısı yok.

BİRÇOK İLÇE BIÇAK SIRTI

Bayraklı, Karabağlar, Buca, Torbalı, Tire, Kemalpaşa ve Karaburun ilçelerinde seçim bıçak sırtı durumunda. Bu ilçelerde CHP ve AKP’nin arasından geçmesi beklenen seçimlerde; İyi Parti, DEM Parti’sinin alacağı oy ve kararsız yurttaşların tavrı seçimin kazananı belirleyecek.

Özellikle Karabağlar ve Bayraklı’da DEM Parti seçmeninin tavrı etkili olacak. Buca’da ise hem DEM Parti’nin hem de İyi Partili seçmenlerin tavrı seçimin sonucunu belirleyecek. Menemen’de ise CHP’nin ve AKP’nin kafa kafaya gittiği seçimin sonuçlarını Asarlık bölgesindeki DEM Partili seçmenler etkileyecek.

Dikili ve Efes Selçuk’ta ise bağımsız adaylar dikkat çekiyor. Dikili’de Kemal Doyuran, Efes Selçuk’ta ise Hüseyin Vefa Ülgür’ün alacağı oylar seçim sonuçlarında belirleyici olacak.

BERGAMA DÖNEBİLİR

2019 yerel seçimlerinde CHP’nin AKP’ye kaybettiği Bergama’da değişim rüzgarı esiyor. AKP’nin mevcut Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun 5 yıllık performansı ve CHP’nin Bergama Belediye Başkan adayı Tanju Çelik’in her kesimin desteğini almasından dolayı ibre ana muhalefeti gösteriyor.

AKP’nin elinde olan Kiraz ve Kınık’ta ise CHP adaylarının sürpriz yapabilme ihtimali var.

CHP’nin yönettiği Beydağ ve Menderes’te ise tersi bir hava var gibi. AKP’nin elindeki Bayındır’da ise değişim olmayacak gibi duruyor. Aliağa’da ise MHP’nin mevcut Belediye Başkanı Serkan Acar koltuğunu koruyabilir.

DAĞ’IN TAKIYYESİ TUTMADI

AKP’nin adayı Dağ, tüm takıyyeci stratejisine rağmen istediğini elde edebilmiş değil. İzmirliler, AKP’li adayın söylemlerine aldanmıyor. Parti logosunu kullanmamakla övünen, barlara-meyhanelere giderek pozlar veren Hamza Dağ samimi bulunmuyor. AKP rejiminin “yaşam tarzına karışmayacağız” söyleminin en az tuttuğu yerlerin başında AKP’lilerin sık sık “gavur” olarak yaftaladığı İzmir geliyor. Gözlemler, izlenimler, araştırmalar da gösteriyor ki, sızmaya rağmen “kale”de gedik açılmayacak.

İYİ PARTİ’NİN ÇÖZÜLÜŞÜ

Mayıs seçimlerinin ardından iyiden iyiye Cumhur İttifakı’na yamanan İyi Parti’nin adayını ilk açıkladığı kent olan İzmir’de durumu parlak değil. Ümit Özlale daha seçim takvimi belirlenmeden partinin adayı olarak belirlenmişti. Başlangıçta hatırı sayılı bir oy alacağı ileri sürülen Özlale, seçim yaklaştıkça partisi gibi kan kaybetmeye başladı.

Özlale ve partisinin büyük bir hayal kırıklığı yaşaması bekleniyor. DEM Parti’nin de güçlü adaylarla girdiği seçimde beklediği oy oranına ulaşması zor görünüyor.