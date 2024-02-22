Kalfat'ta, 15 yılın ardından belediye başkanı seçilecek

Çankırı'da yeniden belde statüsü kazanan Kalfat'ta, 15 yılın ardından belediye başkanı seçilecek.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı köy iken yeniden belde statüsü kazanan Kalfat'ta yaşayanlar, 15 yılın ardından belediye başkanını seçmek için oy kullanacak.

Kalfat beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü.

İtiraz üzerine uzun süren dava sürecinin ardından Kalfat, 2023 yılında yeniden belde statüsüne kavuştu.

Kalfat'ta, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar Çankırı Valiliğince Orta Kaymakamı Erkan Minuz "belediye başkan vekili", mevcut muhtar Bayram Tavukçu "dört mahallenin muhtarı" olarak görevlendirildi.

En son 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için oy kullanan yöre halkı, 15 yıllık aradan sonra yeniden Kalfat Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidecek olmanın heyecanını yaşıyor.