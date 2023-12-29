Kamu bankaları reklam yağdırdı

İktidara yakın yayın organlarına büyük tutarlı ilan ve reklam vererek israfa yol açmakla suçlanan kamu bankalarının 2022 yılındaki reklam giderleri de 2 milyar lirayı buldu. En yüksek harcamayı Halk Bankası yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Türkiye Varlık Fonu’na devredilen kamu bankalarının reklam ve ilan giderleri 2 milyar lirayı buldu. İktidara yakın basın yayın organlarını reklam yoluyla desteklediği iddia edilen kamu bankaları 2022 yılında da ismi açıklanmayan kurumlara reklam yağdırdı.

Sayıştay’ın kamu bankalarının 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin denetim raporları TBMM’ye sunuldu. Raporlarda yer alan bilgilere göre, kamu bankaları tartışmalı reklam ve ilan harcaması yapmayı sürdürdü.

REKOR HALK BANKASI’NDA

Üç kamu bankası arasında en yüksek reklam ve ilan harcamasını Halk Bankası yaptı. 2022 yılındaki mal ve hizmet alımları önceki döneme yüzde 127,1 oranında 1.7 milyar TL artarak 3.1 milyar TL oldu.

Bunun 3 milyar lirasını hizmet alımları oluşturdu. Hizmet alımları içinde en yüksek oran yüzde 39,6 ile reklam ve tanıtım harcamalarından oluştu. 2021’de 466 milyon lira olan bu harcama kaleminin büyüklüğü 2022’de 1.1 milyar TL’ye ulaştı.

ZİRAAT 467 MİLYON LİRA HARCADI

Ziraat Bankası’nın 2021 yılında 281 milyon 527 bin TL olarak reklam ve ilan gideri 2022 yılında 467 milyon 555 bin liraya fırladı. Bankanın toplam alımları da bir yılda 2.6 milyar liradan öngörülen 4,9 milyar TL’nin de üzerine çıkarak 5 milyar lira oldu. 2022 yılı alımlarının yüzde 97,33’ünü hizmet alımları, yüzde 2,66’sını mal alımları oluşturdu. Toplam alımlar içindeki en büyük pay yüzde 14,06 oranıyla ekspertiz ve kontrol hizmeti alımları işlerine ait olurken bu kalemi yüzde 13,96 ile bilgisayar kullanım giderleri, yüzde 9,54 ile bakım ve onarım giderleri, yüzde 9,32 ile reklam ve ilan giderleri izledi.

Önceki yıla göre, diğer giderler yüzde 183,33 ,ısıtma aydınlatma ve su giderleri yüzde 176,39, ekspertiz ve kontrol masrafları yüzde 170, taşıt aracı giderleri yüzde 148,69 oranında arttı.

VAKIFLAR BANKASI 478 MİLYON TL

Bir diğer kamu bankası olan Vakıflar Bankası da Ziraat Bankası’ndan geri kalmadı. 2021’de 259 milyon 784 bin lira olan reklam, ilan, tanıtım harcaması 2022’de 478 milyon 625 bin liraya çıktı. Bu bankanın da 2022 yılı mal alımları, programın yüzde 19,7 altında 325 bin 74 bin TL olarak gerçekleşti. Mal alımlarının yüzde 55’ini kırtasiye ve sarf malzemesi alımları, yüzde 40’ını bilgi teknolojileri alımı oluşturdu. .

Bankanın 2022 yılı hizmet alımları ise önceki yıl gerçekleşmesinin yüzde 91 üstünde, programa göre ise yüzde 6,9 oranında altında kalarak 2 milyar 936 bin TL olarak gerçekleşti. Hizmet alımlarının içinde en yüksek ikinci harcama kalemi yüzde 16,3 ile reklam, ilan tanıtım giderleri oldu.