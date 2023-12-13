‘Kamu bankasında 100 milyon dolarlık vurgun’ iddiası: Ünlü futbolcu yok diye ilerleme kaydedilmiyor

Kadıköy'de bir kamu bankasında çalışan Ü.G.'nin yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü. Dolandırıcılığın boyutunun 100 milyon dolar olduğunu iddia eden Abdullah Bişaroğlu, "Kamuoyunu meşgul eden futbolcular kadar belki de ünlü olmadıkları için dosyalarında hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Savcılığa yöneltilen ısrar dilekçelerine rağmen savcılık tarafından bu dosyada herhangi bir işlem yapılmıyor" dedi.

İstanbul'da bir kamu bankasında çalışan Ü.G. iddiaya göre yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Çevresindekilere ilk olarak yüzde 5 kar vadeden Ü. G. daha fazla para getirmeleri sonucunda kar vaadinin yüzde 6, yüzde 7'ya çıkacağını söyledi.

Bu şekilde çevresinde bulunan çok sayıda kişiyi dolandırdı. Şüpheli hakkında 2022 yılında şikayetler olması nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı. Ü. G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"BU DOSYADA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMIYOR"

Ü.G.'nin kurbanlarından olduklarını belirten 15 kişilik grup, Anadolu Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Grubun Ü.G. hakkında suç duyuruları bulunduğu belirten avukat Abdullah Bişaroğlu, şunları söyledi:

"Ü. G.etrafındaki insanlardan çeşitli miktarlarda paralar toplayarak yüksek kar vaadinde bulundu. Akabinde de bu paraları alarak ortalıktan kayboldu. Müşteriler, 2022 tarihinde şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Kamuoyunu meşgul eden futbolcular kadar belki de ünlü olmadıkları için dosyalarında hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Savcılığa yöneltilen ısrar dilekçelerine rağmen savcılık tarafından bu dosyada herhangi bir işlem yapılmıyor. Ü. G., 4 Ağustos 2022 tarihinde ifadesi alındıktan sonra da adliyeden hiçbir tedbir alınmadan serbest bırakılmış ve müştekilerin hiçbirisi bu şahsa ulaşabilmiş değil. Şahıs hakkında devam eden beş tane soruşturma dosyası var hepsi bugün bu dosyada birleştirilmiş durumda. Suç duyurusunda bulunmayan müştekiler var. Bugün onlar için ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Bu şahıs hakkında adli işlemlerin ivedilikle ve usule uygun bir şekilde yapılması gerektiği inancı taşıyoruz.”

Haberi geçen Demirören Haber Ajansı (DHA), söz konusu kamu bankasının adını gizledi.