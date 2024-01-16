Kamu emekçileri: Sefaleti kabul etmiyoruz

Emek Servisi

KESK üyesi kamu emekçileri “İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz” talebiyle yurdun dört bir yanında alanlara çıktı. Maaşlarının TÜİK’in sanal enflasyonuna göre belirlenmesine tepki gösteren kamu emekçileri, “Bizler yoksullukta, sefalette eşitlenmek değil, hak ettiğimiz refahta birleşmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KESK Ankara Şubeler Platformu üyeleri Sakarya Caddesi’nde toplandı. KESK üyeleri, “Enflasyon farkı zam değildir insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz” yazılı pankart açtı. “Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek”, “Sermayeye değil emekçiye bütçe”, sloganları atıldı. Sendika üyeleri, tepkilerini dile getirmek için bordrolarını yaktı. KESK’e bağlı bağlı Büro Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri Maliye Kompleksi önünde açıklama yaptı. BES İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Zeynep Kışlak Yıldırım, TÜİK enflasyonuna göre belirlenen ücretlerin zamlarla eridiğini belirterek "Yaşanan gerçek hayat pahalılığının suni TÜİK rakamları ile yarı yarıya düşük gösterilmesi Türkiye’de ise bunun anlamı emekçilerin cebinden çalmaya devam etmek demektir” diye konuştu.

KESK Eskişehir Şubeler Platformu üyeleri ise Adalar Porsuk mevkisinden Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önüne kadar yürüdü. KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Uğur Kurtçu, “Bizler yoksullukta, sefalette eşitlenmek değil, hak ettiğimiz refahta birleşmek istiyoruz” dedi. Kamu emekçileri birçok ilde yaptıkları ortak açıklamada şu talepleri dile getirdi:

• Seyyanen ve tüm ek ödemeler taban maaşa eklensin!

• En düşük kamu emekçisi maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılsın!

• En düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 110’una çıkarılarak net 18 bin 700 TL’ye çıkarılsın!

• Gelir vergisi birinci dilim oranı yüzde 15 ten yüzde 10’a düşürülsün,

• Ücretsiz öğlen yemeği verilsin!