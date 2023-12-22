Kamu emekçisi ‘Saray bütçesi’ni protesto etti

KESK, 2024 bütçe teklifini Meclis önünde protesto etti. KESK Eş Başkanı Yeşil, “Bu bütçe halkın değil, sermayenin talebiyle hazırlanmış saray bütçesidir” dedi.

Ekonomi Servisi

KESK, "Emekten yana, demokratik halk bütçesi" talebiyle Meclis önünde 2024 yılı bütçe teklifini protesto etti.

KESK'in düzenlediği basın toplantısına CHP, DEM Parti ve EMEP milletvekilleri destek verdi. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, “Bu bütçe halkın, emekçilerin değil, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış sarayın bütçesidir” dedi.

Yeşil, "Tüm halka daha fazla yoksulluk ve işsizlik dayatan ve yıllardır adeta birbirinin kopyası olan sermayeden yana bütçelerle oyalanıyoruz. Kamu emekçilerinin, emeklilerin, işçilerin, gençlerin, kadınların, halkın bütçe hakkı yok sayılıyor. Yıllardır hayata geçirilen bütçelerle geldiğimiz yer ortada. Halkın yüzde 99’u her geçen gün yoksullaşırken, güvencesizleşirken yüzde 1’lik azınlık ise daha da zenginleşiyor. Bu bütçe halkın, emekçilerin değil, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış sarayın bütçesidir" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp “Herkesin, toplumun tüm kesimlerinin 'bu bütçe benim bütçemdir' dediği bir dönemi böylesine güçlü bir dayanışma ile yakın bir gelecekte hep birlikte kuracağız” diye konuştu.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise “Geriye bir seçenek kalıyor. 2024 bütçesinde işçilere, emekçilere fedakarlık, dişini sıkmak ve sabretmeyi öneren bu hükümete karşı fedakarlık yapmayacağız, dişimizi sıkmayacağız, sabretmeyeceğiz diyerek emekçilerin, işçilerin yaşam koşulları için mücadeleyi büyütmek ve bu bütçeyi 2024 yılında çöpe atmak” dedi.