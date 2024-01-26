Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri başladı

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ödemelerin birinci yarısının yapılacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.



Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı… — T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) January 26, 2024

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.