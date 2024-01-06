Kamu işyerlerinde zam talebi

Emek Servisi

Asgari ücretin belli olmasının ardından kamu işyerlerinde zam hareketliliği başladı. Demiryol-İş’in örgütlü olduğu Sivas’taki Türasaş vagon fabrikasında işçiler eylem yaparken, T. Harb-İş Genel Başkanı Alaattin Soydan, 8 Ocak’tan itibaren eylemlere başlanacağını duyurdu. Tes-İş ve Sağlık-İş ise Türk-İş ve hükümete ek zam talepli yazı gönderdi.

Evrensel’de yer alan habere göre Sivas’taki Türasaş vagon fabrikasında çalışan Demiryol-İş üyesi işçiler, kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolünün hükmünü yitirdiğini belirtti. Enflasyonun yükseldiğine ve alım gücünün düştüğüne dikkat çeken işçiler, ek zam talebiyle yemekhanede çatal ve kaşıkları masaya vurarak eylem yaptı. T. Harb-İş Genel Başkanı Alaattin Soydan da yaptığı açıklamada, “26 binden fazla üyemizin aldığı ücretler bugünün koşullarında çok düşük kalıyor. Arkadaşlarımız ağır yaşam koşullarına karşı koyabilmek için mesai bitiminde merdiven altı tekstil atölyelerinde terzilik yapıyor, restoranlarda motokurye ve garson olarak çalışıyor, geçim sıkıntısı nedeniyle çalıştıkları iş yerlerinden istifa edip özel şirketlere geçiyor” dedi.

Tes-İş ve Sağlık-İş sendikaları ise Türk-İş’e ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’na (TÜHİS) gönderdikleri yazıda kamu işçilerinin ücretlerinde meydana gelecek eşitsizliğe dikkat çekerek, bunun giderilmesini istedi. Sağlık-İş de “Sendikamız üyesi işçilerin bir bölümünün ücret zammı, mart-nisan-mayıs ayında olacağından, ocak ayında zam alacak olan işçilerden iki, üç, dört ay sonra ücret zammı gerçekleşmiş olacaktır” dedi. Sağlık-İş mart-nisan-mayıs aylarında zam uygulanan sözleşmelere göre çalışan işçilerin daha düşük zam alacağının değerlendirileceğini belirtti.