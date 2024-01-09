Kamu kaynağı özel sektöre akıyor

İktidarın kamuya ait olanakları kullanmak yerine özel sektörü tercih ettiği işlerin önemli bölümünü oluşturan danışmanlık hizmetleri için şirketlere ödediği para son 11 ayda 21 milyon TL’yi aştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin harcama verileri, kamu olanaklarını kullanmak yerine özel sektörden alınan danışmanlık hizmeti için kesenin ağzının açıldığını ortaya koydu. 2023 yılının ocak-kasım döneminde, “Danışma yönetim ve işletim” kaleminden yapılan toplam harcamanın büyüklüğü dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe gerçekleşmelerine yönelik verileri, ‘karadelik’ olarak adlandırılan kamu harcamalarının ekonomik krize rağmen hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, “Danışma yönetim ve işletim” hizmeti için 11 ayda ödediği para 20 milyon TL'nin üzerine çıktı. 2023 yılında danışma hizmeti veren şirketlere en fazla para ödenen ay, ağustos ayı oldu.

ŞİRKETLERE FAHİŞ ÖDEME

Ocak-Kasım 2023 dönemi mali verilerine göre, ocak ve mart aylarında kamu adına danışmanlık hizmeti alınmadı. Kalan dokuz ayda ise kesenin ağzı açıldı. 2023’ün 11 ayında yapılan harcama toplamı 21 milyon 470 bin TL olarak kaydedildi. Danışma ve işletim hizmeti için en yüksek harcama 6 milyon 934 bin TL ile ağustos ayında yapılırken harcamanın diğer aylara göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

Şubat: 410 bin TL

Nisan-Mayıs: 1 milyon 542 bin TL

Haziran-Temmuz: 2 milyon 979 bin TL

Ağustos-Eylül: 10 milyon 313 bin TL

Ekim-Kasım: 3 milyon 245 bin TL

YÜZDE 56’LIK ARTIŞ

Kamunun Ocak-Kasım 2023 dönemi danışma yönetim ve işletim harcamasında 2022’nin aynı dönemine göre çarpıcı artış yaşandı. Buna göre, 2023’ün 11 ayında 21,4 milyon TL olan danışma yönetim ve işletim harcaması, 2022’nin 11 ayında 13,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Harcamada bir yılda yaşanan artış oranı kayıtlara, yüzde 56 olarak geçti.