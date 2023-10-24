Kamuda birden fazla maaş alan bürokratların araştırılması önergesine AKP ve MHP'den ret

Saadet Partisi’nin kamuda birden fazla maaş alan kamu görevlilerinin araştırılması önergesinin öne alınması önerisi TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “Her yasal olan hak değildir, her yasal olan helal değildir. Onun için kamu kesiminde birden fazla görevlendirme ve çoklu maaş uygulamalarının boyutlarının araştırılması gerekmektedir. Eski milletvekili, bakan, meclis başkanı, belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı gibi unvanlarla, danışman, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi olarak atanıp, kamuda kendilerine adeta ulufe dağıtılan bu siyasetçilerin zurnacıya ya da davulcuya kaçmasın diye mi acaba bu konularda görevlendirdiklerini de kamuoyunun taktirine sunuyorum” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Saadet Partisi grubunun kamuda birden fazla görevlendirme ve maaş alan kamu görevlilerinin araştırılmasına ilişkin verdiği önergenin öne alınması önerisi AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi.

Öneriye ilişkin konuşan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “Her yasal olan hak değildir, her yasal olan helal değildir. Onun için kamu kesiminde birden fazla görevlendirme ve çoklu maaş uygulamalarının boyutlarının araştırılması gerekmektedir. Eski milletvekili, bakan, meclis başkanı, belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı gibi unvanlarla, danışman, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi olarak atanıp, kamuda kendilerine adeta ulufe dağıtılan bu siyasetçilerin zurnacıya ya da davulcuya kaçmasın diye mi acaba bu konularda görevlendirdiklerini de kamuoyunun taktirine sunuyorum” dedi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf genelgesi yayınlandığını hatırlatarak, “Sayın Bakan bu genelgeyi yayınlarken, kendi çalışma arkadaşlarının ballı maaşlarından bile habersiz. Bakan yardımcıları, bürokratlar, sayısını dahi bilmediğimiz yüzlerce cumhurbaşkanı danışmanları, TÜPRAŞ, PETKİM, Eximbank ve Türk Telekom gibi birçok kuruldan yönetim kurulu üyelikleri adı altında en az 10 emekli maaşı kadar ilave parayı her ay ceplerine indiriyorlar. Buna karşın emeklilerimize sadaka olarak verilen 5 bin liralık bir ikramiyeyi dahi çalışan emekliye vermekten imtina eden bir iktidar var. 11 maaş alan cumhurbaşkanı danışmanı var. Bu arkadaşlarımız yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla bu kadar fahiş maaş alacak ne yapıyorlar” diye sordu.

NECİP FAZIL’I HATIRLATTI: KURTTAN BETERİNİ YAPTINIZ

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, birden fazla maaş alan bürokratları sayarak, “Bu ne iştir, Allah’tan korkmuyor musunuz? Necip Fazıl’ın şiirlerini okuyarak buraya geldiniz, sayın vekil. Ne diyordu, Destan şiirinde. Allah’ın 10 kulunu bekleye dursun 10 kul. Bir kişiye tam 9, 9 kişiye 1 pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsun. Bunu dediniz, kurttan beterini yaptınız” dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise birden fazla maaş alanlara örnek verdi. Yavuzyılmaz şunları söyledi:

“AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan. Aynı zamanda Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın yönetim kurulu üyesi. Bakan yardımcılığı aylık maaşı 85 bin 401 lira. Bankadan aldığı aylık huzur hakkı 18 bin 796 dolar. Güncel kur ile 528 bin lira. İşte burada da belgesi mevcut. Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın genel kurul tutacağı. Toplam geliri aylık 613 bin lira. Yanı 53 asgari ücrete denk geliyor. Aynı zamanda AK Partili Vakıflar Genel Müdürü Sinan Paksu, genel müdürlük maaşı 53 bin 528 lira. Bankadan yönetim kurulu üyesi olarak aldığı aylık huzur hakkı tutarı Türk lirası olarak 528 bin lira. Aylık toplam geliri 581 bin lira. 51 asgari ücrete denk geliyor. Türk Telekom’da 4 tane Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısının dördü de görev almakta. Ömer Fatih Sayan yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı. Enver İskurt, Bakan Yardımcısı aynı zamanda Türk Telekom yönetim kurulu üyesi. Osman Boyraz, TTMobil’in yönetim kurulu başkan vekili. Dursun Ünüvar, TTMobil’in yönetim kurulu başkanı. Bununla da bitmiyor. Türk Telekom’un bir alt şirketi olan TTNet’in internet şirketinin yönetim urulu başkanı kim? Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanı. BDDK Başkanının bir internet şirketinin yönetim kurulunda ne işi var? İşte liyakatsizlik budur.”