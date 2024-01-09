Kamuda ek zam talebi

Kamuda çalışan işçiler, ek zam talebiyle Ankara’ya yürüyüş başlattı. Türk Harb-İş Şube Başkanı Avcı, “Tek amacımız hak edilen ücret seviyesine çıkılması” dedi.

Emek Servisi

Kamu işyerlerinde ek zam hareketliliği sürerken işçiler ek zam talep ediyor. Türk Harb-İş Sendikası üyesi şube yöneticileri, ek zam talebiyle Ankara’ya yürüyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı önünde toplanan sendikanın şube yöneticileri, ekmeğine, geleceğine sahip çıkan herkesi mücadeleye çağırarak alkış ve sloganlarla Ankara’ya doğru yürüyüşe başladı. Kayseri’de ise yürüyüş öncesi açıklama yapan Şube Başkanı Şerif Efe Avcı, “Genel merkezimiz son başkanlar kurulunda tüm şube başkanlarının katılımıyla birlikte bir dizi eylem planı kararı almıştır. Bizler de ilk eylem planı olan Ankara’ya yürüyüş eylemi için toplandık. Tek amacımız üyelerimizin hak ettiği ücret seviyesine bir an önce geçmesi, sürdürülebilir yaşam standardına kavuşmasıdır” dedi. İşçiler, 15 Ocak’ta iş yerini geç terk etme, 17 Ocak’ta yemek yememe eylemi yapacak. 18 Ocak’ta kent meydanlarında yapılacak açıklamalardan sonra 24 Ocak’ta ‘Büyük Ankara Mitingi’ düzenlenecek.

FABRİKADA EYLEM

Öte yandan geçen günlerde ek zam talebiyle çatal ve kaşıkları masaya vurarak ses çıkarma eylemi yapan Sivas’taki Türasaş vagon fabrikası işçileri eylemlerini sürdürüyor. Demiryol-İş’in örgütlü olduğu Sivas’taki Türasaş vagon fabrikasında işçiler ikinci kez çatal ve kaşıklarla eylem yaptı. Kamu çerçeve protokolünün hükmünü yitirdiğini belirten işçiler, ücretlerine ek zam istedi.