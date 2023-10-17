Kanada Başbakanı Trudeau'dan Gazze için insani koridor çağrısı

Kanada Başbakanı Trudeau, abluka altındaki Gazze'ye insani koridor açılması yönünde çağrı yaptı. Trudeau, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, abluka altında bulunan Gazze'ye insani yardım koridorunun açılması gerektiğini söyledi.

CBC News'in haberine göre Trudeau, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'deki "korkunç ve gittikçe kötüleşen insani krizden derin endişe duyduklarını" belirten Trudeau, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşmasının "zorunlu" olduğunu dile getirdi.

Trudeau, Gazze Şeridi'ne yardımların engellenmeden ulaşabilmesi için insani koridor oluşturulması çağrısında bulunurken, "savaşın bile kuralları olduğunu ve Gazze'de uluslararası hukuka uyulması gerektiğini" vurguladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, "Gazze, Batı Şeria ve İsrail'de kriz yaşanırken, bölgenin güvenlik durumunun çok gelgitli hale geldiğini" ifade etmiş, Lübnan'da yaşayan vatandaşlarına, ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulunmuştu.