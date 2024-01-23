Kanada'dan öğrenci vizesi kararı

Kanada, son yıllarda ülke çapında yaşanan hızlı nüfus artışının konut sıkıntısını ağırlaştırması gerekçesiyle ülkeye yabancı öğrenci alımına iki yıllık bir sınır getirileceğini duyurdu.

Kanada'da hükümet konut krizini ağırlaştırdığı gerekçesiyle ülkeye gelen yabancı öğrenci sayısını azaltıyor.

Buna göre ülkeye yabancı öğrenci alımına iki yıllık bir sınır getirilecek. Bazı lisansüstü öğrencilere de çalışma izni verilmeyecek.

Göçmenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre üst sınır 2024 yılında yaklaşık 360 bin vize olacak. Bu da 2023'e göre yüzde 35'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Milliyet'in aktardığına göre, Göçmenlik Bakanı Marc Miller, federal hükümetin üst sınırı uygulamak için eğitim sistemini denetleyen eyaletlerle birlikte çalışacağını söyledi. Miller, getirilen sınırlamanın özel okullara devam eden öğrencileri korumayı ve aynı zamanda barınma ve hizmetler üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçladığını dile getirdi.

Miller, "Bazı özel kurumlar, yetersiz kaynaklara sahip kampüslerde faaliyet göstererek öğrencilere destek sunmaksızın yüksek öğrenim ücretleri talep etti ve uluslararası öğrencilerden avantaj sağladı" dedi.

"BARINMA, SAĞLIK VE DİĞER HİZMETLERİN ÜZERİNDE BASKI YARATIYOR"

Miller basına yaptığı açıklamada özel okullara atıfla, "Bir yandan uluslararası öğrenci alımlarını önemli ölçüde arttırdılar. Bu artış barınma, sağlık ve diğer hizmetlerin üzerinde de baskı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan, daha az sayıda öğrenci nüfusunun öncelikle kiraların düşmesine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu. Ülkeye göçün yol açtığı hızlı nüfus artışı, sağlık ve eğitim gibi hizmetler üzerinde baskı oluşturuyor ve konut maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Bu ve benzeri sorunlar, Başbakan Justin Trudeau'ya halk desteğini azaltırken kamuoyu yoklamaları bir seçim olsa Trudeau'nun kaybedeceğini gösteriyor.