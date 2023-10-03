Kanal İstanbul için ÇED olumlu raporu veren şirket, İBB'nin ücretli danışmanı çıktı

Kanal İstanbul'un ÇED raporunu hazırlayan Çınar Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şahin'in, yaklaşık 2 yıldır İBB'ye danışmanlık hizmeti verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'emlak ve rant projesi' dediği Kanal İstanbul projesinin 1,595 sayfalık ÇED 'olumlu' raporunu hazırlayan Çınar Mühendislik'in, İBB'ye ücretli danışmanlık hizmeti verdiği ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre İBB, İştirakler ve İstanbul Planlanma Ajansı Danışmanlık Listeleri 2022'de hazırlandı. 84 sayfadan oluşan listede Kanal İstanbul projesi için ÇED 'olumlu' raporunu hazırlayan Çınar Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şahin'in de ismi yer alıyor.

Şahin, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri başlığı altında, Çınar Mühendislik adına Proje ve İş Geliştirme Müdürlüğü'nde belediyeye yaklaşık iki yıldır ücretli olarak danışmanlık hizmeti veriyor.

Habere göre Çınar Mühendislik’ten bir yetkili, uzun süredir İBB için proje hazırladıklarını, halen devam eden projelerinin de olduğunu açıkladı.