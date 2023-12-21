Kanarya gergin maçta kayıpsız

Fenerbahçe yedi gole sahne olan 9 kişi tamamladığı maçta Kayserispor’u 4-3 yendi ve liderliğini sürdürdü.

Sercan SİNECAN

Fenerbahçe, dev derbi öncesi Süper Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, son dönemde oldukça formda olan ve uzun bir süredir kaybetmeyen rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı ve puanını 43’e yükselterek haftayı lider kapatmayı garantiledi. Karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçeli futbolcular iki kırmızı kart görürken büyük gerginlik yaşandı. Yedi gole sahip olan mücadelenin önemli anları:

3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Fred’in pası ile kaleciyle karşı karşı kalan Batshuayi’nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred’in pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder’in yerden vuruşunda meyşin yuvarlak ağlarla gitti: 0-1.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

18. dakikada soldan gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski, topu ceza sahasındaki Tadic’e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak uzaklaştırdı.

BATSHUAYI SAHNEDE

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Cengiz Ünder’in pası ile ceza sahasında topla buluşan Batshuayi’nin sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2. 45+4’de Kayserispor farkı 1’e indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso’nun vuruşunu kaleci Livakovic çeldi. Topu önünde bulanan Kemen, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.

50. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2’ye çıkardı. Fred’in pasıyla soldan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu’nun vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt’tan dönen top ceza sahasındaki Batshuayi’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

THIAM ETKİSİ

56. dakikada Kayserispor farkı 1’e indirdi. Kemen’in ceza sahasına ortasında top Djiku’nun eline çarpınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Thiam’ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarla buluştu: 2-3.

74. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Ceza sahasında topla buluşan Thiam’ın pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-3.

79. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Fenerbahçe’nin soldan kullandığı kornerde Djiku’nun kafa ile ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlak, Kayserispor savunmasından döndü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası elle müdahale gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi takımını öne geçiren golü attı: 3-4. Maçın son bölümünde Fenerbahçe’de Fred ve Mert Hakan Yandaş hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.