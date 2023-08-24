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Kandıra'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ruhsatlı mesire alanları hariç tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Güncel
  • 24.08.2023 09:22
  • Giriş: 24.08.2023 09:22
  • Güncelleme: 24.08.2023 09:31
Kaynak: AA
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Kandıra'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Fotoğraf: AA

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ruhsatlı mesire alanları hariç tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

İzmit Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçede bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ruhsatlı mesire alanları dışında, ilçemizde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" ifadesi yer aldı.

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