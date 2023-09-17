Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kapalıçarşı'nın çatısında yangın çıktı

İstanbul'da Kapalıçarşı’nın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın birçok farklı ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Güncel
  • 17.09.2023 00:02
  • Giriş: 17.09.2023 00:02
  • Güncelleme: 17.09.2023 00:07
Abone Olgoogle-news
Kapalıçarşı'nın çatısında yangın çıktı
DHA

Kapalıçarşı’nın çatı kısmında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın birçok farklı ilçeden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA 

Sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül "Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" dedi.

Üç kentte orman yangını: Adanadaki yangın kontrol altına alındı
BirGün'e Abone Ol