Üç kentte orman yangını: Adana'daki yangın kontrol altına alındı

Bolu'nun Gerede, İzmir'in Menderes ve Adana'nın Kozan ilçelerinde orman yangını çıktı. Adana'daki yangın kontrol altına alınırken Bolu ve İzmir'deki yangınlara müdahaleler sürüyor.

Bolu, Adana ve İzmir'de orman yangınları çıktı.

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Zeyneller Yaylası’nda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yoğun duman ve alevler Gerede merkezden de görüldü.

ADANA'DA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Adana'nın Kozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana’nın Kozan ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.





Adana'nın Kozan ilçesindki orman yangını / Fotoğraf: AA

MENDERES'TE ORMAN YANGINI

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece görüşlü hava araçlarıyla müdahale sürüyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Keler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbarın hemen ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer ve 10 ilk müdahale ekibi olmak üzere toplam 500 personel alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı çalışmalara ara verirken, 3 gece görüşlü helikopterin havadan ve karadan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.