Kapısı kopan uçağın civataları eksikmiş

Haber Merkezi

Kalkıştan kısa bir süre sonra kapısı yerinden fırlayan Boeing 737 Max tipi uçakla ilgili soruşturmanın ilk bulgularına göre, kaza uçağın kapısındaki eksik sürgüler nedeniyle meydana geldi. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, ocak ayında Alaska Havayolları uçağında yaşanan olayla ilgili soruşturmasının ilk bulgularını yayınladı. Buna göre uçağın kapısını gövdeye kilitlemek için kullanılan dört ana cıvata eksikti. BBC Türkçe’nin aktardığına göre Boeing, ön rapora yanıtında kazanın sorumluluğunu üstlendi.

Boeing CEO’su Dave Calhoun yaptığı açıklamada, "Fabrikamızdan çıkan bir uçakta böyle bir olay yaşanmamalı. Müşterilerimiz ve yolcuları için daha iyisini yapmalıyız" dedi. "Kalitemizi ve paydaşlarımızın güvenini sağlamlaştırmak için kapsamlı bir plan uyguluyoruz" diye ekledi. Kapı tıkacı Boeing’in tedarikçisi Spirit AeroSystems tarafından üretildi ve şirkete teslim edilmeden önce füzelaja monte edildi. Ön rapora göre bu kapı tıkacı fabrikada üretim sırasında oluşan bir hasar nedeniyle daha sonra çıkarıldı. Görsel kanıtlara göre tıkaç yeniden monte edildiğinde en az üç ya da dört ana cıvata eksikti. Spirit Aerosystems açıklamasında, "süreçlerini ve en yüksek güvenlik, kalite ve güvenilirlik standartlarını sağlamak için" Boeing ve düzenleme kuruluşlarıyla yakın çalıştığını vurguladı.