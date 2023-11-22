Kaplan dosyasının şüphelisi “yan bakma” kavgasında silahla yaralanmış

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın 'sağ kolu' ve itirafçı olduğu öne sürülen Serdar Sertçelik'in Ankara'da vurulduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu belirtilen ve suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın en yakın adamlarından olan ve itirafçı olduğu öne sürülen Serdar Sertçelik, bir restoranda çıkan kavgada silahlı saldırı sonucu yaralandı.

T24'ün haberine göre, silahların çekildiği kavganın, Kaplan soruşturması ile ilgisinin olmadığı, internet fenomeni bir kadına "yan bakma tartışması" nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Kıbrıs’tan getirilerek gözaltına alınan ve itirafçı olduğu öne sürülen Serdar Sertçelik, dün sabaha karşı gittiği bir restoranda çıkan silahlı kavga sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çankaya’daki bir restorana giden Sertçelik ve beraberindekiler, burada bulunan bir başka grup ile kavga etmeye başladı. İnternet fenomenlerinden olduğu öğrenilen bir kadına “yan baktıkları” iddiasıyla başladığı söylenen kavga, iki grup arasında silahlı saldırıya dönüştü. Sertçelik ve beraberindeki 3 kişi ile bir restoran çalışanı ve bir müşteri de yaralandı.

Silahlı saldırıdan 4 kişi gözaltına alınırken, bacaklarından yaralanan Sertçelik Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada önce yoğun bakıma alınan Sertçelik’in, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.