Ayhan Bora Kaplan soruşturması: İki Emniyet Müdürü ile bir şube müdürü açığa alındı

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında, Polis Başmüfettişi olan iki 1. Sınıf Emniyet Müdürü ile Polis Akademisi Başkanlığı’nda görev yapan bir Şube Müdürünün açığa alındığı ortaya çıktı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu belirtilen ve suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ankara Emniyeti tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın, görev yapan bazı polisler hakkında ifade verdiği ileri sürülmüştü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre; Kaplan’ın 2019 yılında ruhsatsız tabancayla yakalanıp mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, zanlının imza atmak için polis merkezine gitmediği, karakoldaki bir polis memuru tarafından yerine imza atıldığı ortaya çıkmış, imzayı atan polis 2019 yılında ihraç edilmişti.

İKİ 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Devam eden soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda polis başmüfettişi olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü A.A, 1. Sınıf Emniyet Müdürü M.K ile Polis Akademisi Başkanlığı'nda görev yapan Şube Müdürü V.K.'nın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındığı ortaya çıktı.

Polis müdürleri hakkında idari soruşturma yapıldığı öğrenildi.

Daha önce de önemli görevlerde bulunan emniyet müdürlerinin de aralarında olduğu dokuz polisin “suç örgütü” iddiasıyla açığa alındığı öğrenilmişti.