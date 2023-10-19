Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında el konulan 31 şirketin listesi ortaya çıktı

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında el konulan 31 şirketin listesi ortaya çıktı. Listede, Kaplan’ın hamburger şirketi ile bir ara ortak olduğu Ankara’daki Atlı Bahçe de yer alıyor.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu belirtilen ve suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Ayhan Bora Kaplan ve beraberindekilere yönelik soruşturma onlarca şirketi de doğrudan ilgilendiriyor.

Kaplan ile birlikte 14 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 32 şirkete de el konuldu.

halktv.com.tr'den Dinçer Gökce’nin haberine göre, Ankara 2. Sulh Ceza, Ankara 5. Sulh Ceza ve Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile 32 şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti. Tescil işlemleri ise birkaç gün önce yapıldı.

BİR HAFTA ÖNCE KURMUŞ



El koyma kararı verilen Agriola İnşaat AŞ, Agriola Otomotiv AŞ ile 15 milyon sermayeli Agriola Tarım AŞ ve Dexas Gıda AŞ’nin yönetiminde Ayhan Bora Kaplan bulunuyordu. Kaplan’ın 2 yıl önce kurduğu Dexas Gıda’nın bünyesinde 4 hamburger restoranı bulunuyor. Kayıtlara göre Agriola İnşaat ve Agriola Otomotiv, Kaplan tarafından, gözaltına alınmadan bir hafta önce kuruldu.

YÜZDE 50 HİSSE KAPLAN’A GEÇTİ



TMSF yönetimine geçen şirketlerden biri de Atlıbahçe Turizm şirketi oldu. Temmuz 2020’de kurulan şirketin 2 hissedarı, Kasım 2021’de yüzde 50 hisseyi Ayhan Bora Kaplan’a devretti. Devirle birlikte şirkette, Kaplan ile Nihal Akbaba eşit hissedar oldu. Bu devir işleminden 9 ay sonra Kaplan, hissesini Cevat Sekülü’ye devretti. Bu kişi ise aldığı hisseyi 3 ay sonra Samira Ağayeva Aktan’a devretti. Nihal Akbaba ile Ali Cem Ersoy’un ortak olduğu Cube Restoran AŞ’ye de Fon’a geçti.

GÖZDE MEKÂNLARI İŞLETİYORLARDI



El koyma kararı verilen şirketlerden 3’ü ise dikkat çekti. Ankara eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden Cemil Kumaşçıoğlu’nun sahibi olduğu CK Yiyecek İçecek AŞ ile CBK Yiyecek İçecek ve EMR Yiyecek İçecek Şirketi de TMSF’ye geçti. Kumaşçıoğlu ile ortakları Emre Topel ve Fethi Koyuncu kentin en önemli mekânlarını işletiyor. Geçen yıl açılan ‘Bohem Ankara’ bu mekânların en ünlüsü. Hâkimlik sorgusunda vale olduğunu belirten Fethi Koyuncu, Kaplan’la birlikte tutuklanmıştı.

4 ŞİRKETİNE DE EL KONULDU



Salih Durbaba’nın sahibi olduğu DR Holding bünyesinde bulunan DR Healt Sağlık Turizm AŞ, DR Petrol İnşaat AŞ, DR Robotics Bilişim AŞ ve DR Medikal İnşaat İlaçlama de el konulan şirketler arasında yer aldı. Ticaret sicil kayıtlarına göre, söz konusu 4 şirket de son 2 yılda kuruldu.

TMSF’nin belirlediği 31 şirket:

• Agriola İnşaat AŞ,

• Agriola Otomotiv AŞ,

• Agriola Tarım AŞ,

• Armay Telekomünikasyon Peyzaj İnşaat,

• Arsyıl İnşaat Otomotiv Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,

• Asl Müşavirlik Mühendislik Mimarlık Limited Şirketi,

• Atlıbahçe Turizm Ticaret Limited Şirketi,

• Ayhan Aktan Otomotiv İnşaat Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi,

• Ayyıldız Tünel Ekipmanları İmalatı Mühendislik Sanayi Ve Ticaret AŞ,

• CBK Yiyecek İçecek Ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi,

• CK Yiyecek İçecek Organizasyon Ticaret Limited Şirketi,

• Comidas Grup Gıda İhracat Ve İthalat Sanayi Ve Ticaret AŞ,

• Cube Turizm Ve Restoran İşletmeleri Organizasyon AŞ,

• Çetin Makina Hırdavat İnşaat Ortopedi Sanayi Ve Ticaret,

• De Solar 7 Enerji Üretim Limited Şirketi,

• Dexas Gıda AŞ

• Dharma Enerji Tarım Ve Hayvancılık Ticaret AŞ,

• Doğan Kaan Yıldız-Plus İletişim

• Dr Health Sağlık Turizm AŞ

• Dr Medikal İnşaat İlaçlama Tekstil İthalat İhracat Limited Şirketi,

• Dr Petrol İnşaat Otomotiv AŞ,

• Dr Robotıcs Robot Bilişim AŞ,

• Ekinoks Restoran Organizasyon Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,

• EMR Yiyecek İçecek Ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi,

• Ersoylar Eğlence Yatırımları Turizm Otelcilik Gıda Ticaret Limited Şirketi,

• FTK Bujiteri Tekstil Kozmetik Otopark İşletmeciliği Tic. Limited Şirketi

• FTK Grup Otopark İşletmeleri Limited Şirketi,

• Günay Ankara Toplu Organizasyon Ve Ticaret Limited Şirketi,

• Handan Kuyumculuk Limited Şirketi,

• Hasan Çalış (Gerçek kişi ticari işletmesi),

• HB Planlama Mimarlık Mühendislik Limited Şirketi.