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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tanık olarak ifade verenleri tehdit eden ve şikayetlerini geri almayanlara silahlı saldırıda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güncel
  • 15.10.2023 13:47
  • Giriş: 15.10.2023 13:47
  • Güncelleme: 15.10.2023 13:51
Kaynak: AA
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren kişilere silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verenleri tehdit eden ve şikayetlerini geri almayanlara silahlı saldırıda bulunan 2 kişiyi tespit etti.

Bunun üzerine söz konusu tanıklara yönelik silahlı saldırı düzenleyen Abdullah D. ve Mehmet Can K, polis ekiplerince takibe alındı.

Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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