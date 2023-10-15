Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tanık olarak ifade verenleri tehdit eden ve şikayetlerini geri almayanlara silahlı saldırıda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güncel 15.10.2023 13:47 Giriş: 15.10.2023 13:47

Güncelleme: 15.10.2023 13:51 Kaynak: AA

A- A A+