İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Ayhan Bora Kaplan operasyonu ve Ankara saldırısı açıklamaları

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 9 polisin açığa alındığını doğruladı. Ankara saldırısına ilişkin de konuşan Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştirenlerin Suriye'den girişleri ile ilgili "Çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldikleri görülüyor" yorumunu yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara saldırısı, Filistin-İsrail arasında devam eden çatışmalar ve suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki medya temsilcileriyle Beşiktaş Four Seasons Otel'de bir araya geldiği programda konuşan Yerlikaya, Kaplan'a yönelik operasyon kapsamında 9 polisin açığa alındığını doğrularken, Ankara saldırısını gerçekleştiren saldırganların Suriye'den Türkiye'ye girişlerinin yüksek ihtimalle "paramotorla" gerçekleştiğini söyledi.

"SALDIRIYA İLİŞKİN İHMAL TESPİTİ VAR, AÇIKLAMA YAPACAK"

Saldırı ile ilgili ihmal iddialarının araştırıldığını kaydeden Yerlikaya, saldırganların Kayseri ‘de bir gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112'ye ihbar olduğunu ancak ihbarda belirtilen plakanın Plaka Tanıma Sistemi'nde ulusal yerine yerele girildiğini söyledi. Bu yönde bir ihmalin bulunduğunu ifade eden Yerlikaya geniş açıklama yapacağını vurguladı .

Yerlikaya, saldırganların paramotor ile Türkiye’ye girdiğine dair belirlemenin olduğunu kaydederken "Karada izleri yok" diye konuştu.

AYHAN BORA KAPLAN OPERASYONUNDA 9 POLİSİN AÇIĞA ALINDIĞINI DOĞRULADI

Suç örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında da bilgi veren Yerlikaya, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyonda 9 polisin açığa alındığını doğruladı. Yerlikaya, "Operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR? Ankara’da “Kaplan grubu” olarak bilinen ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan tutuklanan Ayhan Bora Kaplan, ticari hayatı ile dikkat çekiyor. Emniyet ve yargıdaki bağlantılarına yönelik iddiaların dikkat çektiği Kaplan'ın 15 yıl içerisinde Ulus’ta bir telefoncu dükkanından 15 milyon lira sermayeli zincir şirkete ulaşan ticari gelişimi dikkat çekiyor. Ayhan Bora Kaplan'ın ismi, emniyette Soylu'ya yakınlığı, yargıda ise Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'a otomobil ve ev satın aldığı iddiaları ile gündemde yer alıyor. Kaplan'a yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan polislerin arasında, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan emniyet müdürlerinin de olduğu kaydediliyor.

"SİVİL KAYIPLARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bir gazetecinin İsrail-Filistin savaşında Türkiye'nin arabulucu olma konusundaki çalışmalarının sorması üzerine Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün grup toplantımızda da söyledi o bütün liderlerle her zaman görüşüyor. Biz bu savaşın bir an önce durmasını istiyoruz. Çünkü savaşın bir adabı, bir ahlakı olduğunu her fırsatta sayın Cumhurbaşkanım bunu ifade ediyor ve yaşananlar Gazze'de ve diğer Filistinlilerin yaşadığı yerdeki görünenler o ki bu aksettirilenler insani ve vicdani olmaktan çok öte, elinde silahı olmayan yaşayan normal sivil vatandaşlara yapılanları da kabul etmemiz mümkün değil. Biz bu savaşın bir an önce durmasını istiyoruz" şeklinde cevap verdi.