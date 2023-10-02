İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara saldırganının kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da gerçekleşen saldırı sonrasında saldırganlarından birinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı dün Ankara'da bombalı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın kimliğinin tespit edildiğini açıklandı.

DNA incelemesi sonucu saldırganlardan birinin Hasan Oğuz olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında diğer saldırganın kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik (2) terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.

Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."