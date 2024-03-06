Kâr hırsı her gün 5 işçinin canını aldı

Ahin ASLAN

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin şubat ayına ilişkin iş cinayetleri raporuna göre en az 144 işçi çalışırken can verdi. Geçen ay her gün 5 işçi iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdi. Raporda en az 6 çocuğun da çalışırken öldüğüne dikkat çekildi.

Rapor, İliç’te göçük altında kalan maden işçileri ve Marmara Denizi’nde batan Batuhan A gemisindeki deniz işçileri şahsında bugüne kadar iş cinayetlerinde hayatını kaybeden ve cenazelerine dahi ulaşılamayan işçilere adandı. İSİG raporuna göre en çok ölüm inşaat işkolunda meydana geldi:

İnşaat, yol: 39

Taşımacılık: 17

Madencilik: 13

Tarım, orman: 12

Metal: 11

Belediye, genel işler: 8

Gemi, tersane, liman: 7

Konaklama, eğlence: 6

Tekstil, deri: 4

Ağaç, kağıt: 4

Diğer: 14

İşkolu belirlenemeyen: 9

14 yaş ve altı 1 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 5 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 28 işçi, 30-49 yaş arası 61 işçi, 50-64 yaş arası 35 işçi, 65 yaş ve üstü 10 işçi, yaşını bilmediğimiz 4 işçi hayatını kaybetti. Yüksekten düşme nedeniyle 31 işçi hayatını kaybederken ikinci sıradaki neden ezilme ve göçük oldu. 31 işçi ezilme ve göçük altında kalma nedeniyle yaşamını yitirdi. Trafik, servis kazası ise 25 işçinin ölümü nedeniyle üçüncü sırada yer aldı.