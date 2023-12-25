Kar ve fırtına birleşti, pek çok ilde göz gözü görmedi

Yurdun pek çok kentinde kar ve fırtına nedeniyle çatılar uçtu, elektrik kesintileri yaşandı, yollar kapandı. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Haber Merkezi

Muş, Ardahan, Kars, Van, Hakkari gibi pek çok ilde kar yağışı nedeniyle ve fırtına nedeniyle yollar kapandı, çatılar uçtu, elektrik kesintileri yaşandı. Muş'ta da kar kalınlığı birçok noktada 1,5 metreyi aştı. Ekipler, kapanan 368 köy ile 207 mezra yolunu açmak için çalışmalar yaptı. Ardahan- Kars kara yolunda kar, tipi ve buzlanma nedeniyle TIR'lar kaydı, 8 araç birbirine girdi. Kentte ilk ve ortaöğrenimde bugün okullar bir günlük tatil edildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle 10 binanın çatısında maddi hasar oluştu. Binalardan kopan çatılar yollara düştü, bazı marketlerin reklam panoları da yerinden koptu. Kuvvetli fırtına nedeniyle ilçede elektrik kesintisi de yaşandı. Erzurum'da da sabah saatlerinde başlayan rüzgar öğleden sonra şiddetini artırdı. Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde bazı binaların çatıları uçtu. Hakkari'de ise kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 32 köy ve 112 mezra yolu kapandı. Bitlis'te de etkili olan kar nedeniyle 15 köy yolunun kapandığını belirtti. Bolu'nun Gerede ilçesinde önceki gece başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Başkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

ÇATILAR UÇTU

Sinop'un Gerze, Ayancık, Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize'de önceki gece etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısından çevreye savrulan tahta ve sac parçaları, karşısındaki 9 katlı siteye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dış cephesine hasar oluşan sitedeki 2 evin balkon korkulukları zarar gördü, pencere camları kırıldı. Ordu'da da önceki gün akşam saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Altınordu ilçesinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Durugöl Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatısının uçması nedeniyle park halindeki 3 araç hasar gördü.