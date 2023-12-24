Kar yağışı etkili olan illerde peş peşe eğitime ara ilanı

Bayburt, Erzurum'da etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi. Kastamonu'da ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 1 gün ara verildiği duyuruldu. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bazı illerde kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi. Tatil ilanları peş peşe gelmeye devam ediyor.

ARDAHAN'DA 1 GÜN ARA

Ardahan Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Ardahan Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı. İl genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

KASTAMONU'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla 25 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

BAYBURT'TA DA TATİL İLAN EDİLDİ

Bayburt genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolasıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek adına eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

25.12.2023 Pazartesi günü Bayburt genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinin tatil edildiğini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Eldivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinde 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

ERZURUM'DA DA 1 GÜN TATİL

Erzurum’da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 25 Aralık Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı, yoğun tip ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.”

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'de sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Özellikle Sevgili Öğrencilerimize duyurulur. İlimizde yoğun kar yağışı, etkili tipi ve yarın için buzlanma ihtimali nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

BİNGÖL'DE HAMİLE VE ENGELLİ KAMU ÇALIŞANLARI DA DAHİL EDİLDİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

KARABÜK'ÜN İKİ İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eflani ve Ovacık ilçelerimizde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

GİRESUN'DA İKİ İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Giresun’un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde ise kendini kar olarak gösterdi. Kar yağışı nedeniyle Çamoluk ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Çamoluk Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riski ulaşımı tehlikeye sokacağından yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.