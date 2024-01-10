Kara listeye alan patrona karşı isyan

Doğa KÖSE

İstanbul'da Yapı Merkezi Holding’in Tanzanya’daki demiryolu şantiyesinde çalışırken maaşlarını alamadıkları için iş bırakmalarının ardından başlattıkları eylem devam ediyor. İşverenin geçen hafta maaşların yatırılacağına dair sözünü tutmadığını belirten işçiler, şirketin Üsküdar’daki ofisinin önünde 2 gündür eylemde. İşçilerin direnişi soğuk hava koşullarına karşın sürüyor. DİSK’e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol Sendikası (Dev Yapı-İş) Genel Sekreteri Nihat Demir süreci daha önce de deneyimlediklerini anlattı. “Patronlardan, geciken maaşlar için birkaç kere yatacağına dair sözler aldık” diyen Demir, maaşların söylenen tarihte yatmadığında tekrar eyleme başladıklarını hatırlattı.

Dosyanın TCR adlı bir şirkette bekletildiğini söyleyen Demir, “Fakat ne zaman yatacağına dair kesin bir şey söylemiyorlar. İşçiler artık verilen sözlere güvenmiyor. Deprem bölgelerinden, uzak şehirlerden gelen işçi arkadaşlarımız haklarını almak için bekliyorlar. Haklarını alana kadar da mücadeleyi sürdürecekler” diye konuştu.

Sendikalı işçilerden B. ise yaşadıkları süreci şöyle anlattı: “Ödeme alamadığımız için hem Tanzanya’da hem Türkiye’de greve başladık. Birçok arkadaşımıza ücretsiz izin verilip eylem yapmak istedikleri için şirket tarafından kara listeye alınanlara çıkış verilmeye çalışıldı. Biz de haklarımız için eyleme başladık. Sürekli verilen ücretsiz izinler, yağmur dönemi olmasına bağlanıyor fakat dolar kuru arttığı için aradaki fark ödenmek istenmiyor bu nedenle bize çıkış verilmeye çalışılıyor. Eylemlere devam edeceğiz.”