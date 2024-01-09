Sözünü tutmayan patronlara isyan

Ülkedeki işçiler, ‘sözünü tutmayan’ patronlara karşı direniyor. İstanbul’da Yapı Merkezi, İzmir’de Agrobay işçileri patronun “Hakkınızı vereceğiz” sözünü tutmamasına karşı eylemlerine devam ediyor.

Emek Servisi

Ülkede hakları için direnen işçilere “Haklarınızı vereceğiz” diye söz veren işverenler ‘sözünü’ tutmuyor. İşçiler ise buna karşı eylemlerini sürdürüyor. İnşaat şirketi Yapı Merkezi Holding’in Tanzanya'daki demiryolu şantiyesinde çalışırken aylarca maaşlarını alamayıp ülkeye dönmesinin ardından başlayan eylemleri sürüyor. Yapı Merkezi’nin işvereninden geçen hafta haklarının ödeneceğini dair söz alan işçiler, sözün tutulmadığını belirterek tekrar eyleme başladı. DİSK’e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol Sendikası’na (Dev Yapı-İş Sendikası) üye işçiler, ücretlerini almadan alandan ayrılmayacaklarını söyledi. Öte yandan Yapı Merkezi Holding'in demiryolu projesinde ücretlerini alamadıkları için Tanzanya’daki işçiler de eylem yaptı.

Yapı Merkezi firmasının Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da inşa ettiği demiryolu inşaatında çalışan işçiler, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle İstanbul Üsküdar bulunan Yapı Merkezi Holding’in önünde eylem yaptı. Dev Yapı-İş üyesi işçiler tarafından, “Tüm haklarımızı alana kadar direneceğiz” pankartının açıldığı eylemde, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” dövizleri taşındı. İşçiler, “Direne direne kazanacağız”, “Ücret hakkı gasp edilemez” sloganları attı.

BURADAN AYRILMAYACAĞIZ

Kısıklı Caddesi’nde bir araya gelen işçiler, ıslık ve alkışlar eşliğinde slogan atarak Yapı Merkezi Holding binasının önüne yürüdü. Burada kısa bir açıklama yapan Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, işçilerin direnişine dikkat çekerek önceki hafta yaptıkları eylemin ardından şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede, yetkililerin işçilerin ücretlerini Cuma günü yatacağını kendilerine bildirmesi sonucu eylemi sonlandırdıklarını belirtti. Gelinen aşamada verilen sözün tutulmadığının altını çizen Demir, “İşçileri bu kadar mağdur eden bu holding verdiği sözü tutmadı. Biz bunu kabul etmiyoruz. İşçilerin hakları için mücadele edeceğiz. Mücadele zaferle sonuçlanana kadar buradan ayrılmayacağız” diye belirtti. Öte yandan Tanzanya’da da yerel işçiler maaşları yatmadığı için dün iş bırakma eylemine başladı.

KARARLIYIZ, EYLEMDEYİZ

İzmir'in Bergama ilçesindeki Agrobay Seracılık'ta da sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerin 23 Ağustos'ta başlattığı direniş de 140’ıncı gününü geride bıraktı. Ağır çalışma koşullarına karşı Tarım İşçileri Sendikası'nda (Tarım-Sen) örgütlenen ve çoğu kadın olan tarım işçilerin tazminatlarını ve ödenmemiş ücretlerini talep ediyor. İşçiler, işverenin kendilerine verdiği sözü tutmasını istiyor.

BirGün’e konuşan Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, yaşananları şöyle anlattı: “Aralık ayında Ankara’ya gitmiş ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’le görüşmüştük. Kendisinden bu konuda inisiyatif almasını rica etmiştik. Gökhan Zeybek, ısrarımız üzerine şirketi aradı. Şirketten de ona yılbaşına kadar tazminatların yatırılacağına ilişkin bilgi verildi ancak bu sözün bir karşılığı çıkmadı. Bu süreci gerek Gökhan Zeybek gerek uluslararası kurumlar üzerinden yaptığımız görüşmelerle gerek bakanlığın soruşturması üzerinden takip ediyoruz. Bir adım atılmadığı noktada da kısıtlı olan direniş seyrimizi daha aktif şekilde harekete geçireceğiz. İşçi arkadaşlarımız kararlı. Fırtına, yağmur geçirdik, ciddi zorluklar yaşasak da oraya her gün gitmekte kararlılar.”