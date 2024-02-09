Kara propaganda düğmesine basıldı

Her seçim öncesi kara propagandaya başvuran iktidar bir kez daha düğmeye bastı. PKK’li Karasu’nun konuşmaları yandaşların manşetlerini süslerken Çağlayan saldırısı da CHP’nin üzerine yıkılmak istendi.

Haber Merkezi

İktidar, her seçim öncesi “terör” söylemi üzerinden gerçekleştirdiği muhalefeti yıpratma stratejisine bir kez daha start verdi. Hukuk ve ahlak dışı yöntemlerin devreye konulduğu, muhalefete bel altı saldırıların gerçekleştiği kara propaganda haberleri yandaş basın üzerinden servis edildi. PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu’nun İstanbul seçimleri hakkında konuşmalarını yandaş Yeni Şafak, Takvim, Aydınlık, Sabah gibi pek çok gazete haberlerine taşırken pek çok yandaş televizyon kanalında da konuşmanın videosu eş zamanlı olarak yayımlandı. Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın adaylıktan çekilmesini Kandil’in istediği iddia edilen haberlerde “ittifaka devam edin mesajı” verildiği savunuldu.

CHP’YE YIKMA ÇABASI

Muhalefeti karalamak için fırsat kollayan iktidar, Çağlayan adliyesinde gerçekleşen saldırıyı da CHP ve muhalif medyaya yıkmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bu saldırıyı yapan teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP'dir. Özgür Efendi, bu örgütün siyasi örgütün elebaşına genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bizzat selam gönderdi" ifadelerini kullanarak CHP’yi hedef gösterdi. DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da iktidar ve yandaşların hedef aldığı bir başka isim oldu.

Geçtiğimiz aralık ve ocak aylarında Pençe Kilit Harekatı’nda askerlerin yaşamını yitirmesinin ardından “sorumluların ardına dizilmeyeceğiz” diyerek Meclis’teki ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti’yi hedef tahtasına konuldu. AKP ve MHP’nin yanı sıra ortak bildiriyi imzalayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener de muhalefete yüklendi. Erdoğan ise “Terörle yol yürüyenlere, iradesini Kandil’deki alçaklara teslim edenlere, ‘3-5 oy alacağız’ diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak dün Adıyaman'da yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerini hatırlatarak "Bütün günahı da bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Yine akıllara ziyan arayışlara giriştiler. Terör örgütleriyle ilişkileri tescilli partilerle bir araya gelmek mi dersiniz, Çağlayan Adliyesi’ne saldırı düzenleyen terör örgütlerine kol kanat germek mi dersiniz. Bir yandan da kendi içlerinde kavga halindeler."

YRP DE HEDEFTE

Öte yandan iktidarın cenahının hedefinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarıyla yarışma kararı alan Yeniden Refah Partisi de (YRP) yer aldı. Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan hakkında suç duyurusunda bulundu. Ocak Partisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda Fatih Erbakan’ın ‘Adnan Oktar’ suç örgütü ve 'FETÖ' ile bağlantısı olduğunu öne sürdü. Ocak Partisi Sözcüsü Aytaç Atabay, Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada "AK Parti’den temizlenen FETÖ, Yeniden Refah Partisi’nde mi kümeleniyor? Ocak Partisi olarak, İsrail ve tüm emperyal güçlerin Sayın Erdoğan’ın gitmesini istemekte olduğunun farkındayız” diye konuştu.

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MONTAJ VİDEOLAR UNUTULMADI

14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi sergilenen kara propaganda da dikkat çekmişti. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından yayımlanan “Dezenformasyon gölgesinde Türkiye Seçimleri 2023” başlıklı raporda, iktidarın kara propagandasına ilişkin çarpıcı veriler ortaya koyuldu. Raporda iktidarın başvurduğu saldırı siyasetinin metotları şu şekilde: Journo Haber Gözcüsü verilerine göre Google, yüzde 81 oranında iktidar medyasını öne çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen her açıklamasına arama sonuçları en üstte verildi. Sonradan montaj olduğu AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilen Kandil’deki Duran Kalkan’ın muhalefetin seçim sloganı olan “Haydi” dediği videolar, miting alanlarında gösterildi. Videolarda PKK yöneticilerinin CHP’ye oy istediği gözüküyordu. Erdoğan bu videoların yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun Kandil’de videosunu olduğunu iddia etti.

2019 yerel seçimlerinde de iktidar benzer politikalar sahnelemişti. İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, abisinin mektubunu iktidarın yayın organı haline getirilmiş devlet televizyonu TRT’de okumuştu. Ayrıca 2016’da rejimin kilometre taşlarından olan 2016’daki Anayasa Referandumu öncesi Kürt siyasi figürlerinden Leyla Zana, HDP teşkilatı aksi için çalışırken iktidar için “evet” oyu istemişti.